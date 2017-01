Posredniku pri podkupovanju pri tehničnih pregledih Iliji Grabovičkiću po priznanju krivde dve leti zapora

Ljubljana, 30. januarja - Eden izmed prvoobtoženih v aferi podkupovanja pri tehničnih pregledih Ilija Grabovičkić je na današnjem predobravnavnem naroku priznal krivdo, sodišče pa mu je zatem izreklo kazen dve leti zapora in plačilo 3000 evrov. Vrniti bo moral tudi 180 nezakonito pridobljenih evrov in plačati stroške postopka. Do prestajanja kazni zapora ostaja v priporu.