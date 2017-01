Na srečanju južnih članic EU o brexitu in Trumpu

Lizbona, 28. januarja - V Lizboni so se danes sestali voditelji sedmih južnih držav članic Evropske unije, ki so največ pozornosti namenili brexitu in novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Francoski predsednik Francois Hollande je dejal, da mora Evropa odločno odgovoriti na Trumpove poteze.