Na Ptuju bodo spomladi začeli obnavljati stari most

Ptuj, 29. januarja - Na Ptuju bodo predvidoma spomladi začeli z obnovo starega oziroma osrednjega mestnega mostu čez Dravo in mostu čez Studenčnico. Kot so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo, so na razpisu za izvedbo rekonstrukcije prejeli štiri ponudbe. Za izvajalca je bil izbran Pomgrad, a sta neizbrana ponudnika vložila zahtevo za revizijo.