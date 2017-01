Kdor želi varstveni dodatek po novih pogojih že od februarja, mora vlogo oddati januarja

Ljubljana, 27. januarja - Kdor želi varstveni dodatek in denarno pomoč po novih pogojih že od februarja, mora vlogo oddati januarja. S 1. februarjem se bo začela uporabljati novela o socialnovarstvenih prejemkih, ki delno ukinja zaznambo na nepremičnini in vračilo pomoči. Pogoj je, da nepremičnina, ki jo imajo v lasti in v njej bivajo, ne presega vrednosti 120.000 evrov.