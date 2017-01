V soboški bolnišnici bodo potrebovali za dobro tretjino več zdravnikov specialistov

piše Marjan Maučec

Murska Sobota, 28. januarja - V Splošni bolnišnici Murska Sobota imajo 79 zdravnikov specialistov, po projekcijah pa bi jih do leta 2023 potrebovali 130. To bodo dosegli, če bodo uspeli zadržati večino od sedanjih 63 specializantov in 11 mladih zdravnikov, kar pa bo zaradi oddaljenosti in neatraktivnosti bolnišnice težko.