Nemčija preiskavo Volkswagnih goljufij razširila na 37 osumljencev

Berlin, 27. januarja - Nemško tožilstvo je preiskavo v zvezi z Volkswagnovim prirejanjem rezultatov testov izpustov vozil z dizelskimi motorji razširilo z 21 na 37 osumljencev. Kot so pojasnili na tožilstvu, so ti, vključno z nekdanjim izvršnim direktorjem družbe Martinom Winterkornom, osumljeni prevare in lažnega oglaševanja pod zakoni o varstvu konkurence.