Novartis potrdil širitev proizvodnje na Prevaljah

Prevalje, 27. januarja - Novartis, pod okrilje katerega prek divizije Sandoz sodi družba Lek, je potrdil širitev proizvodnje na Prevaljah. Predvidoma do leta 2019 bodo na zemljišču, ki so ga lani kupili od Koraturja, zgradili nov objekt za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika in dodatno zaposlovali. Lek je na Prevaljah konec leta 2016 imel 246 zaposlenih.