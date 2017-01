Za izboljšanje prometne varnosti 42 novih policijskih vozil

Ljubljana, 27. januarja - Policija je danes predstavila prvih deset od 42 policijskih vozil škoda octavia, ki jih je najela in jih bo po navedbah Roberta Vehovca uporabljala za nadzor prometa in na vseh postajah prometne policije. Sicer pa bo policija skupaj z Darsom v ponedeljek na avtocesti med Trojanami in Blagovico začela izvajati sekcijsko kontrolo hitrosti, je dejal.