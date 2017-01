Z novimi pravili do zmanjšanja prometa v starem Kranju

Kranj, 29. januarja - Mestna občina Kranj s ponedeljkom zaostruje prometni režim v starem mestnem jedru, s čimer naj bi se v mestu zmanjšalo število vozil in povečala varnost stanovalcev in obiskovalcev. Pot skozi staro mesto voznikom ne bo več mogla služiti kot bližnjica med vzhodnim in zahodnim delom Kranja.