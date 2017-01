Slovenska diplomacija zavrača trditve o dolgovih do Hrvaške

Zagreb, 26. januarja - Hrvaška podjetja imajo obveznosti do zagrebške podružnice Ljubljanske banke (LB), medtem ko Slovenija nima obveznosti do Hrvaške, ko gre za povračilo starih deviznih prihrankov varčevalcev LB, so danes odgovorili iz slovenskega veleposlaništva v Zagrebu na sredine trditve hrvaškega poslanca o dveh milijard slovenskih obveznosti do Hrvaške.