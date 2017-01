Vlada začrtala prednostne naloge v letu 2017

Ljubljana, 26. januarja - Vlada je na današnjem delovnem posvetu določila prednostne naloge v letu 2017. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so med njimi izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema, povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje podjetništva, realizacija drugega tira in uveljavljanje Slovenije kot zelene referenčne države.