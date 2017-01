V javni razpravi noveli zakona o skupnosti študentov in o strokovnih naslovih

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sredo v javno razpravo posredovalo predlog novel zakonov o skupnosti študentov in o strokovnih in znanstvenih naslovih. Oba zakona sta objavljena na e-demokraciji, rok za posredovanje pripomb pa je 9. februar za prvi zakon in 1. februar za drugi zakon.