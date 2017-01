Predlagana uredba o odpadkih ogroža projekt mariborske sortirnice

Maribor, 26. januarja - Mariborska Snaga je danes opozorila na negativne posledice, ki jih za mesto in regijo prinaša s strani ministrstva za okolje in prostor predlagana in za zdaj še nepotrjena uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave odpadkov. Kot je povedal direktor Cveto Žalik, bi njena uveljavitev ogrozila njihove projekte krožnega gospodarstva.