Sodišče razširilo preiskavo glede izčrpavanja DZS tudi na Petana

Koper, 26. januarja - Na koprskem okrožnem sodišču so v primeru izčrpavanja DZS razširili preiskavo, ki je tako zdaj uvedena proti Bojanu Petanu in Dušanu Černetu zaradi zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti ter še proti šestim osebam zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju. Preiskava je uvedena tudi zoper družbe DZS, Akustika Group in MS Invest.