RTH za sanacijo kamnoloma Vode potrebuje 700.000 evrov

Trbovlje, 28. januarja - Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) v zapiranju potrebuje za sanacijo kamnoloma Vode, ki jo je treba končati do konca leta 2018, 700.000 evrov. RTH je pred leti poskušal prodati kamnolom za 125.000 evrov, a neuspešno. Na območju kamnoloma so sicer zaloge peska, katerih vrednost je ocenjena na 3,6 do 4,2 milijona evrov.