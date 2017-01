Objavljen razpis štipendij za deficitarne poklice

Ljubljana, 26. januarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes objavil razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. Sklad bo podelil tisoč štipendij za deficitarne poklice v višini 100 evrov mesečno, vlogo bo možno oddati od 15. junija do 20. septembra, so objavili na spletnih straneh ministrstva.