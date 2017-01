V NUK simpozij ob 150. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani

Ljubljana, 26. januarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so ob razstavi Beseda da besedo in igro: 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani pripravili še simpozij na omenjeno temo. Na njem bodo predstavili od pomembnih mejnikov v razvoju dramatičnega društva v prestolnici, prek zbirke dramskih besedil Slovenska Talija, do začetkov slovenske zgodovinske dramatike.