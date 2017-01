V Novem mestu usmerjena razprava o urejanju romskih naselij v občini

Novo mesto, 26. januarja - Urad za narodnosti je v okviru nacionalne platforme za Rome v Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu pripravil drugo usmerjeno razpravo o strategiji urejanja romskih naselij v tamkajšnji občini. Ugotovitve in povzetke vseh dozdajšnjih in razprave, ki jo bodo izvedli samo z Romi, bodo združili in predstavili na končni prireditvi v Novem mestu.