Na Trebanjskem Leto kulture Temeniške in Mirnske doline

Trebnje, 24. januarja - V Trebnjem in njegovi okolici so tamkajšnji župani ob letošnjem jubilejnem 50. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov, ki ga običajno junija vsa leta pripravljajo v trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov, razglasili Leto kulture Temeniške in Mirnske doline. Zaznamovali ga bodo z več razstavami in drugimi priložnostnimi prireditvami.