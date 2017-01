Slovenka Ana Roš uradno najboljša kuharska mojstrica sveta

Ljubljana, 24. januarja - Ana Roš iz Hiše Franko je postala najboljša kuharska mojstrica sveta. Ob podelitvi naziva "World's Best Female chef" so pri World's 50 Best Restaurants na spletu zapisali, da je Roševa naključna kuharska mojstrica, ki je slovensko kuharsko umetnost postavila na zemljevid sveta.