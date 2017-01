V nesreči avtobusa z madžarskimi dijaki v Italiji številne žrtve

Verona, 21. januarja - Na Madžarskem so po tragični prometni nesreči avtobusa, v kateri je pri Veroni v petek zvečer umrlo najmanj 16 dijakov iz Budimpešte in njihovih spremljevalcev, 26 pa je ranjenih, razglasili dan žalovanja. Na avtobusu so bili večinoma madžarski dijaki, ki so se z učitelji vračali s šolskega izleta v Franciji, poročajo tuje tiskovne agencije.