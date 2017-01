Gospodarsko razstavišče gosti mednarodno razstavo psov

Ljubljana, 21. januarja - Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se ta konec tedna odvija tradicionalna mednarodna razstava psov vseh pasem CACIB Ljubljana. Predstavlja se skoraj 1400 psov 205 različnih pasem, med katerimi so tudi redke pasme kot so biewer, tajski grebenar, jakutska laika, drentski prepeličar in auverneški ptičar, so zapisali organizatorji.