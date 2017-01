O sporu med občinami Kranj, Šenčur in Medvode vrsta prič

Kranj, 20. januarja - Na današnjem sojenju v tožbi občin Kranj in Šenčur proti Medvodam so priče povedale, da po odstopu Občine Medvode od skupnega projekta gradnje komunalne infrastrukture za projekt ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja in sofinanciranja. Za občini Kranj in Šenčur je to pomenilo dodatne stroške za izdelavo novega projekta.