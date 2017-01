Zapuščena plovila v Jernejevem kanalu bodo lastniki morali odstraniti do prihodnjega tedna

Seča, 20. januarja - Piranska občina se je lotila urejanja dolgoletne problematike Jernejevega kanala oz. tam zapuščenih plovil in prikolic. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Piran in Ankaran je tako v četrtek začel z akcijo opozarjanja vseh lastnikov, da v roku osmih dni z javnih prometnih površin odstranijo svoje plovilo oz. prikolico.