Slovenski avto leta 2017 je Peugeot 3008

Ljubljana, 20. januarja - Zmagovalec jubilejnega 25. izbora za slovenski avtomobil leta je Peugeot 3008, ki je premagal Alfa Romeo giulio in Volkswagna tiguan. Za prvo trojico sta se uvrstila Renault megane in Kia sportage. Pri izboru sodeluje več slovenskih medijev, avto leta 2017 pa so razglasili v četrtkovi oddaji Avtomobilnost na TV Slovenija.