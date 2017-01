Elektrarne na Muri z okoljskega vidika nesprejemljive

Radenci, 21. januarja - Gradnja elektrarn na Muri je z okoljskega vidika nesprejemljiva, državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Hrastje-Mota pa je dobil oceno D, ugotavlja okoljsko poročilo. Ker to še ni uradno potrjeno, na ministrstvu za okolje in prostor poudarjajo, da bo ocena dokončna šele na začetku februarja.