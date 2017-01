Mehika mamilarskega gangsterja Joaquina El Chapa Guzmana predala ZDA

New York, 20. januarja - Mehiške oblasti so v četrtek ameriškim policistom v teksaškem El Pasu predale zloglasnega mamilarskega gangsterja Joaquina Guzmana, znanega pod nazivom El Chapo, kar pomeni kratki. Mehičani so ga predali v četrtek, da bo zasluga šla predsedniku Baracku Obami, ne pa nasledniku Donaldu Trumpu.