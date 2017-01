Usoda zakona o tujcih nejasna

Ljubljana, 17. januarja - Vsebina novele zakona o tujcih je po pritiskih iz domače in mednarodne javnosti še nejasna. V koaliciji bodo počakali na mnenje zakonodajno-pravne službe, se pogovorili o dopolnilih in naredili vse za to, da bo predlog v skladu z ustavo in mednarodnimi konvencijami. V ZL noveli nasprotujejo, v SDS pa NSi pa z nekaj pripombami napovedujejo podporo.