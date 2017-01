Koalicija neusklajena glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 17. januarja - Koalicija je po današnjem usklajevanju glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti neusklajena. Kot so pojasnili v DeSUS in SD, kjer jih moti zlasti mešanje javnega in zasebnega, se je predlog skoraj v celoti spremenil in obšel že usklajeno, zato bi veljalo razmisliti o ponovni javni razpravi. Zdravstvu naj bi se v četrtek posvetil vrh koalicije.