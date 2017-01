V S&D nezadovoljni z dogovorom med EPP in Alde, kritični do Verhofstadta

Strasbourg, 17. januarja - Skupina socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je nezadovoljna z dogovorom o sodelovanju med Evropsko ljudsko stranko (EPP) in liberalci (Alde). Še posebej kritični so do vodje liberalcev Guya Verhofstadta, ki mu očitajo politično nekoherentnost. Po navedbah virov v S&D je Verhofstadt izgubil zaupanje skupine kot pogajalec o brexitu.