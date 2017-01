Pahor februarja v Nemčijo, Rusijo in Ukrajino

Ljubljana, 17. januarja - Predsednik Borut Pahor je danes prek Twitterja napovedal, da bo med 8. in 12. februarjem obiskal Nemčijo, Rusijo in Ukrajino, kjer se bo sestal s predsedniki Joachimom Gauckom, Vladimirjem Putinom in Petrom Porošenkom. Več podrobnosti o napovedani turneji za zdaj v uradu predsednika republika niso razkrili.