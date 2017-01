Krovna zakona z obrambnega področja na vlado predvidoma marca

Ljubljana, 17. januarja - Ministrstvo za obrambo bo novi zakon o obrambi in novi zakon o službi v Slovenski vojski po medresorski uskladitvi in opravljenem usklajevanju s sindikati predvidoma marca preložilo v potrditev vladi, nato pa vložilo v obravnavo v DZ, so sporočili z ministrstva. Kot so zapisali, je bila priprava obeh krovnih zakonov velik strokovni izziv.