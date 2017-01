V Podravju lani obravnavali tri umore in tri poskuse

piše Gregor Mlakar

Maribor, 21. januarja - Statistika najbolj okrutnih kaznivih dejanj v Podravju se je v primerjavi z letom 2015, ko se je zgodil en umor, spet nekoliko poslabšala. Krvava je bila le druga polovica leta, ko so policisti na območju Policijske uprave Maribor obravnavali tri umore in tri poskuse umora. Vse primere so preiskali, nekaj jih je že doživelo tudi epilog na sodišču.