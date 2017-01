Savdska Arabija namerava v obnovljive vire investirati 50 milijard dolarjev

Abu Dabi, 21. januarja - Savdska Arabija pripravlja program obnovljivih virov energije, vreden do 50 milijard dolarjev, s čimer želijo povečati raznolikost svojega gospodarstva. Cilj je s projekti sončnih in vetrnih elektrarn do leta 2023 doseči kapaciteto desetih gigavatov energije, država pa želi postati ena vodilnih na področju trajnostnega gospodarstva.