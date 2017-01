Sneg, veter in poledica ovirajo promet v regiji

Zagreb, 17. januarja - Zimski vremenski pogoji ovirajo promet na cestah na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Na Hrvaškem so za ves promet zaprti nekateri odseki avtocest med celino in obalo, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Sneg in veter sta zaprla tudi nekatere regionalne in lokalne ceste v BiH in Srbiji, poročajo tamkajšnji mediji.