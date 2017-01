Dobovec, Zavas Siliko in Kobarid do zmag v 11. krogu SFL

Ljubljana, 17. januarja - V ponedeljek pozno zvečer so bile na sporedu tri tekme 11. kroga 1. slovenske futsal lige, ki je minuli petek odpadel zavoljo težav na cestah. Prvih zmag v letu 2017 (11. krog je bil prvi v novem koledarskem letu) so se razveselili Dobovec Pivovarna Kozel, Zavas Siliko in KMN Oplast Kobarid.