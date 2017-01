Vreme: Oblačno, ponekod bo občasno snežilo

Ljubljana, 17. januarja - Danes bo oblačno. V zahodni in severni Sloveniji padavin večinoma ne bo, drugod bo občasno snežilo. Več padavin bo v južni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem do 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.