Motoristi za Trumpa napovedujejo zid proti protestnikom

Washington, 17. januarja - Organizacija Motoristi za Trumpa je ena od ducata skupin, ki so dobile dovoljenje za demonstracije v Washingtonu v petek, ko bo Donald Trump prisegel kot 45. predsednik ZDA. Večina jih bo protestirala proti Trumpu, motoristi pa nameravajo prihodnjega predsednika braniti, če to ne bo uspelo več tisoč policistom in vojakom.