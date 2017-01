Španci za prvo mesto na lestvici nadigrali Angolce

Ljubljana, 16. januarja - Španska rokometna reprezentanca je v drugi tekmi skupine B svetovnega prvenstva v Metzu visoko premagala Angolo z 42:22 in tako prevzela prvo mesto v tej skupini. Slovenci so sicer pred tem z 29:22 ugnali Makedonijo in se bodo v torek pomerili s Tunizijo, po dnevu premora pa varovance Veselina Vujovića čakajo prav Španci.