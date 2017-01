Trump kritično do Nata in Evrope, ta poziva k enotnosti

pripravil Blaž Mohorčič

Washington/Bruselj/Berlin, 16. januarja - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v pogovoru za dva evropska časnika napadel evropske zaveznice, da namenjajo premalo sredstev za skupno obrambo. Kritiziral je begunsko politiko Nemčije in ocenil, da je izstop Britancev iz EU dobra stvar in da bodo sledile druge države. V Natu in EU so v odzivih pozvali predvsem k enotnosti.