San Francisco, 16. januarja - Ameriški FBI je aretiral soprogo Omarja Mateena, ki je 12. junija lani izvedel pokol v homoseksualnem nočnem klubu v Orlandu na Floridi in ubil 49 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 53. Noor Salman so aretirali v Kaliforniji in sicer zaradi oviranja preiskave.