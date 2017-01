Evropske borze s padci, nafta neenotno, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 16. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Nafta se je pocenila, znižal se je tudi tečaj evra glede na dolar. Vlagatelje so prestrašile navedbe, da naj bi šlo pri izstopu Velike Britanije iz EU za "čisti in trdi brexit".