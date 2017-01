V boju za položaj predsednika Evropskega parlamenta sedem dokaj neznanih kandidatov

Strasbourg, 16. januarja - Volitve predsednika Evropskega parlamenta so prvič v novejši zgodovini institucije popolnoma odprte. Skoraj vsaka politična skupina ima svojega kandidata za naslednika Martina Schulza, vseh skupaj je sedem, vsi pa so dokaj slabo prepoznavni v svetu. Ti kandidati bodo nastopili v prvem krogu, v drugem in tretjem lahko v bitko vstopijo še novi.