Tudi Poreč uradno gostitelj EP 2018

Poreč, 16. januarja - Ob Zagrebu, Splitu in Varaždinu bo tekme moškega rokometnega evropskega prvenstva 2018 po novem tudi uradno gostil še Poreč. Poreški župan Edi Štifanić in direktor marketinga hrvaške rokometne zveze Silvio Njirić sta danes podpisala pogodbo o soorganizaciji prvenstva. Ta bo med 12. in 28. januarjem 2018.