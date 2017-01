Dobri obeti za Čaterja, slabši za Šporna

Kitzbühel, 16. januarja - V Kitzbühlu bo v soboto legendarni smuk za svetovni pokal, v zadnjih treh dnevih pa so smučarji progo testirali na treningu in tekmi za evropski pokal. Od Slovencev se je na današnji tekmi dobro odrezal Martin Čater, ki je z zaostankom 54 stotink sekunde za najhitrejšim, Švicarjem Gillesom Roulinom, zasedel peto mesto, drugi pa so bili slabši.