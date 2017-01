Ljubljanska borza: SBI TOP v nov teden s padcem

Ljubljana, 16. januarja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 732,32 točke, kar je 3,49 točke oz. 0,47 odstotka manj kot v petek. Pocenila se je večina pomembnejših delnic, največji zdrs so zabeležile delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije. Več kot pet odstotkov so medtem pridobile delnice Intereurope.