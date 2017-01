Po mnenju vzdrževalcev cest nov pravilnik nima zveze s petkovim stanjem na cestah

Ljubljana/Celje, 16. januarja - Petkova dež in nato sneg na podhlajeno podlago sta botrovala številnim težavam v prometu, saj je bil več ur ohromljen promet proti Koroški in na primorski avtocesti. Pri vzdrževalcih cest, družbah VOC Celje in na Darsu pravijo, da nov pravilnik o rednem vzdrževanju cest z nastalo situacijo nima nobene zveze.