New York, 16. januarja - Newyorške borze so zaradi praznika danes zaprte, trgovanje pa bo na tamkajšnjem borznem parketu znova steklo v torek. Medtem pa so osrednji indeksi evropskih borz obarvani v rdeče, potem ko je v Londonu indeks FTSE 100 v začetku trgovanja dosegel nov rekord.