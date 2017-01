Policija posredovala zaradi vinjenih kolegov

Bruselj, 16. januarja - Trije vinjeni policisti so v belgijski prestolnici sprožili posredovanje svojih kolegov. Trojica je v soboto zvečer, oborožena in v uniformah, popivala v neki kavarni v četrti Schaerbeek. Preostali gostje pa so se počutili ogrožene in so zato poklicali na številko za klic v sili. Ob prihodu kolegov jo je trojica skušala popihati, a ji ni uspelo.