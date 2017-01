ZPS: Banke lani z manj podražitvami, a brez pocenitev

Ljubljana, 16. januarja - Banke so bile po ugotovitvah ZPS lani bolj zmerne pri višanju stroškov poslovanja z bančnim računom, čeprav so bile nekatere podražitve mnogo bolj občutne kot v letih prej. ZPS je lani zaznala 21 podražitev, predlani 81, za razliko od prejšnjih let pa tokrat ni zabeležila nobene pocenitve.